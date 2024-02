Lovitură de teatru la Dubai Open – Iga Swiatek a luat-o pe urmele Soranei Cîrstea – Finala se va disputa între două jucătoare fără trofee în carieră

22:30

Compania „Air Moldova a intrat în disoluție. Autoritatea Aeronautică Civilă i-a revocat Certificatul de Operator Aerian (AOC) un document esențial pentru un agent economic în domeniul aviației civile Potrivit reprezentanților Autorității Aeronautice Civile, până în prezent, Air Moldova, aflată în proces de restructurare accelerată de mai bine de jumătate de an, nu a prezentat nicio ...