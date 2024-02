O ambarcațiune cu migranți s-a scufundat în largul Maltei; Cinci morți

17:50

A dat lovitura! Suma câștigată de Cristiano Ronaldo într-un singur an în Arabia Saudită Cristiano Ronaldo (39 de ani) a încasat o sumă astronomică în primul său an la Al Nassr, echipa care l-a transferat la finalul anului 2022. La gruparea saudită, Ronaldo câștigă 200 de milioane de euro pe an, adică aproximativ patru milioane de euro pe săptămână. Acest lucru înseamnă că până acum, la Al Nassr, portughezul a încasat aproape 239 de milioane de euro. De asemenea, conform Daily Mail, câștigătorul...