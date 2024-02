SUA anunță sancțiuni în raport cu Marina Tauber pentru subminarea proceselor electorale din Moldova – Reacția deputatului – „De când un ambasador decide ce este sau nu este dăunător pentru țara noastră”

21:10

Agenția Proprietății Publice a prezentat noul calendar al procesului de organizare a licitației publice pentru spațiile comerciale cu destinația de alimentație publică și comerț specializat pentru zona sterila din incinta Aeroportului Internațional Chișinău (RMO). Guvernul oferă termen restrâns pentru acest concurs repetat, iar Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a pezentat etapele care urmează ... Termen restrâns penrtu o nouă licitație pentru spațiile comerciale de la Aeroportul Internațional Chișinău – Anunțul făcut de ministrul Andrei Spînu