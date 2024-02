VIDEO Doina Gherman, vizită în țara vecină: „Securitatea Ucraine este securitatea Moldovei”

13:10

Republica Moldova are talent și capacitate de a inova. Este mesajul pe care premierul Dorin Recea l-a transmis pe 22 februarie, la Forumul Economic de la Chișinău, reprezentanților celor circa 300 de companii europene participanți la eveniment. Șeful Guvernului a susținut un discurs, în cadrul formului, prin care a încurajat întreprinderile să investească în țara […]