Produse agricole ucrainene, deversate din nou pe calea ferată în Polonia

Compania Naţională Romtehnica, aflată în coordonarea MapN şi care acţionează ca interfaţă între industria românească de apărare şi partenerii externi, a încheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpărarea de rachete antitanc. Potrivit unor date analizate de Profit.ro și citate de News.ro, valoarea totală a achiziţiei se ridică la peste 358 milioane lei plus TVA, […]