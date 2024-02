(VIDEO) Vlad Bilețchi: „Compania Lagardere a confirmat tot ce v-am spus. Guvernarea a fost implicată masiv în aranjarea licitației”

16:50

Președintele AUR, George Simion, a reacționat marţi la acuzaţiile că face parte dintr-un plan de destabilizare a Republicii Moldova spunând că AUR are un plan de unire, relatează News.ro. Declarația vine după ce premierul de la Chișinău, Dorin Recean, a spus că George Simion a fost interzis în Republica Moldova pentru că ar dori să “destabilizeze țara”. „Republica Moldova, în opinia mea, nu este o ţară, este un stat. Urăsc din străfundul sufletului meu hotarul de la Prut. Nu văd niciun argument pentru care al doilea stat românesc să continue să existe în altă componenţă decât în componenţa ţării mame. Cu siguranţă nu-mi doresc perpetuarea unei statalităţi moldoveneşti diferită de România. Eu iubesc România de Nistru pân’ la Tisa”, a spus George Simion, într-o conferinţă de presă.Liderul AUR a fost întrebat dacă are în plan destabilizarea Republicii Moldova.„Vă daţi seama că noi avem un plan de unire. Adică nu ne dorim să mai existe Preşedinţie, Guvern, Parlament acolo, la Chişinău, ci vrem să avem o singură ţară, cum am avut înainte ca doi criminali ai istoriei - Stalin şi Hitler - să ne despartă. Cu siguranţă în ochii guvernanţilor din Republica Moldova asta e echivalent cu o destabilizare, dar ăsta sunt eu de mic, aşa m-au învătat bunicii că e corect”, a răspuns Simion.Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat într-un interviu pentru Pro Tv Chişinău că Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova.Întrebat la Pro TV Chişinău despre faptul că preşedintele AUR, George Simion, are interdicţie de a intra în Moldova pentru încă 5 ani, până la 01/10/2028 şi de ce a fost a fost prelungită interdicţia din 2018, Recean a răspuns: „Instituţiile statului au determinat că George Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova şi acest lucru i-am comunicat şi premierului Ciolacu”.Recean a precizat că „este o decizie a instituţiilor, instituţiile au determinat acest factor de risc şi corespunzător au luat decizia corespunzătoare”.La rândul său, Premierul Marcel Ciolacu i-a răspuns lui George Simion că sunt două state, România şi Republica Moldova, unde trăiesc români, iar despre acuzaţiile aduse de Dorin Recean liderului AUR a spus că va solicita răspunsuri în scris din partea Kievului și Chișinăului.“Dacă dânşii (premierii R. Moldova și ai Ucrainei - n.r.) doresc să facă aceste informaţii publice, m-aş bucura. Dacă ele există. Staţi să vedem. Dar presupun că există două decizii, că nu are voie în Republica Moldova şi nu are voie în Ucraina. Ceva a stat la baza acestor decizii”, a adăugat preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu.