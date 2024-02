Tarifele noi la căldură, propuse de CET-Nord și Termoelectrica (DOC)

09:20

Air Moldova este datoare pasagerilor care și-au procurat bilete cu aproape 175 de milioane de lei. Banii sunt, dă asigurări ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu… însă „sunt blocați pe conturile companiei". Declarația a fost făcută de Spînu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii", de la Jurnal TV. Oficialul îl acuză pe oligarhul fugar Ilan […]