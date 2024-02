„Propunerea noastră rămâne în vigoare”. Ce spune ambasadorul Ucrainei despre posibilele destabilizări în Transnistria

08:30

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va interveni dur ca să aplice legea pentru toți cei care nu vor ieși pe rute. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu. Se întâmplă după ce în ajun, Asociația Patronală a Operatorilor Auto (APOTA) a anunțat că microbuzele de pe rutele raionale și interraionale […] The post Spînu, după ce transportatorii au anunțat că nu vor ieși pe rute: Este inacceptabil, ANTA va interveni dur appeared first on NewsMaker.