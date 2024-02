Premieră la „Eugene Ionesco” – „Pescărușul” de A.P. Cehov. Ce piese se vor mai juca în acest weekend

11:20

Numărul de vizitatori (turiști și excursioniști) participanți la turismul organizat de agențiile de turism și tur operatori a crescut anul trecut cu 5,6% față de anul 2022 și a constituit 503,7 mii persoane. Turismul emițător și intern au deținut cea mai mare pondere, revenindu-le 72% și, respectiv, peste 19%. Iar turismului receptor a constituit aproape