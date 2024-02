VIDEO Peste o sută de maşini s-au ciocnit pe o autostradă, acoperită de gheaţă, în China

21:10

Republica Moldova și Ucraina au semnat Planul de instruiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru polițiștii de frontieră pentru anii 2024-2025. Pentru Moldova a semnat șeful Inspectoratului Genaral al Poliției de Frontieră Ruslan Galușca, iar pentru Ucraina – șeful Serviciului Grăniceresc de Stat, generalul-maior Serghei Deineko. Evenimentul a avut loc pe 21 februarie, […] The post Moldova și Ucraina au semnat Planul de instruiri în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru polițiștii de frontieră appeared first on NewsMaker.