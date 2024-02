PCCOCS și SIS au destructurat un grup infracțional care promova fascismul și nega Holocaustul. Detalii

16:30

Armata Moldovei are circa 20 de radare, dar toate sunt vechi, a spus ministrul Apărării Anatolie Nosatîi într-un interviu acordat pentru Europa Liberă. Funcționarul a precizat că un nou sistem va ajunge în țara noastră abia în 2025. Actualmente, țara noastră are un singur radar care ar trebui să identifice pericolele aeriene, procurat de la […]