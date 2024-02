Euro și dolarul își continuă scumpirea la sfârșit de săptămână

20:10

Aproximativ 15 mii de persoane din Republica Moldova sunt pe lista de aşteptare pentru a primi proteze la genunchi sau şold. Compania Naţională de Asigurări în Medicină spune că timpul de aşteptare pentru o astfel de operaţie este de un an şi jumătate. Iar numărul celor care beneficiază de proteze articulare creşte de la an la an. În 2024 sunt planificate peste şase mii de intervenţii.