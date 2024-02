Chișinăul reacționează la cazul moldovenilor ținuți în sclavie, în Spania: Misiunea noastră diplomatică este gată să acorde asistență

16:40

Curtea Europeană a Drepturile Omului (CtEDO) a obligat Rusia să achite despăgubiri pentru doi bărbați din regiunea transnistreană. Unul a invocat violarea drepturilor sale – dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul la libertate, inclusiv dreptul de a sesiza Curtea. CtEDO a recunoscut violarea și a dispus ca Rusia să-i plătească 26 000 euro […]