Agenții Serviciului Secret al SUA se plîng pe comportamentul cîinelui lui Biden

Inter Miami a început sezonul din MLS (liga profesionistă nord-americană de fotbal) cu o victorie cu 2-0 în faţa formaţiei Real Salt Lake.Lionel Messi şi Luis Suarez au oferit fiecare cîte o pasă de gol, sub privirile starului american, Will Smith.{{732177}}Messi a oferit, mai întî,i o pasă decisivă pentru Robert Taylor (39). Luis Suarez a pasat decisiv la al doilea gol, marcat de Diego Go