Uniunea Europeană extinde termenul de export fără taxe pentru produsele agricole moldovenești

21:50

Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova pe marea scenă a Eurovision Song Contest 2024, la Malmo, Suedia cu piesa „In the middle”. Telespectatorii au votat gratuit în regim online. Punctajul a fost acordat concurenților în proporție de 50 la 50 de către juriu și public. Membrii juriului au votat prin intermediul buletinelor de vot. Aceştia ... Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova pe marea scenă a Eurovision Song Contest 2024, la Malmo, Suedia The post Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova pe marea scenă a Eurovision Song Contest 2024, la Malmo, Suedia appeared first on Politik.