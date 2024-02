VIDEO Mama lui Alexei Navalnîi a văzut trupul neînsuflețit al fiului său. Anchetatorii cer ca politicianul să fie înmormântat în sceret

14:50

Bugetul municipal pentru anul 2024 urmează să fie făcut public „foarte curând". Asigurarea vine din partea edilului Ion Ceban și a fost făcută miercuri, 21 februarie. Primarul capitalei susține că bugetul va fi dezbătut așa cum prevede legea, cu participarea tuturor părților interesate sau vizate. Întrebat de ce primăria Chișinău nu are încă un buget […]