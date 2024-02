Dmitri Medvedev: „Odesa, vino acasă! Este oraşul nostru rusesc-rusesc. Probabil va fi vorba şi de Kiev

08:20

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán şi-a susţinut sâmbătă discursul despre starea naţiunii, prilej de noi tirade anti-Bruxelles şi de mesaje propagandistice împotriva războiului din Ucraina. Totodată, el a încercat să repare imaginea ştirbită a partidului său spunând că demisiile președintelui Ungariei Katalin Novak, şi a fostului ministru al justiţiei, Judith Varga, în urma scandalului legat de […] The post Viktor Orbán declară că Bruxelles-ul are nevoie de schimbare appeared first on Omniapres.