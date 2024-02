Zelenski a semnat decretul: cetățenii străini pot să se înroleze voluntar în Garda Națională a Ucrainei

12:40

La întreprinderea de stat „Poșta Moldovei" încă se lucrează pentru restabilirea sistemului informațional. Se întâmplă după ce în ajun întreprinderea a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic și sistează prestarea serviciilor poștale și financiare până la recuperarea sistemului. Acum, o echipă interinstituțională lucrează pentru a garanta că astfel de incidente nu se vor […]