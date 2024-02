Reghina Apostolova a explicat în cadrul emisiunii de la Sputnik Moldova de ce Sandu duce o retorica antirusească

11:30

Un satelit scăpat de sub control se îndreaptă spre Pământ și va intra în atmosferă miercuri. Specialiștii cred că riscurile privind producerea unui incident grav sunt destul de mici. Satelitul scăpat de sub control se va prăbuși la aproape 30 de ani de la lansare, conform Mediafax. Satelitul, cunoscut sub numele de ERS-2, ar trebui să se rupă în […]