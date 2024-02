Giorgi Shagidze își va continua mandatul de Președinte al maib

11:00

Olga Golban a fost numită director al Serviciului Fiscal de Stat. Înainte de aceasta, Golban a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor. Decizia a fost luată de cabinetul de miniștri. La ședința Guvernului din 21 februarie, Olga Golban a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor și […]