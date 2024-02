„Banii sunt blocați”: Datoria „Air Moldova” către clienți se ridică la 180 de milioane de lei

22:20

Natalia Barbu va reprezenta pentru a doua oară Republica Moldova la Eurovision Song Contest. Interpreta a câștigat cu piesa „In the middle” Finala Națională Eurovision Song Contest 2024, desfășurată sâmbătă, 17 februarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cântecul a acumulat 60 de puncte din partea jurului și va răsuna pe scena din orașul suedez Malmo, … The post video | Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024 cu piesa „In the middle” first appeared on ZUGO. Articolul video | Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2024 cu piesa „In the middle” apare prima dată în ZUGO.