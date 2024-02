Procuror-complice al primarului care a accidentat mortal un copil la Nisporeni? Consiliul Superior al Procurorilor reacționează

09:40

Noi detalii în cazul accidentului din raionul Nisporeni, în care un băiat de 14 ani a fost tamponat mortal de o mașină iar șoferul a fugit de la fața locului. Cazul a avut loc pe 19 februarie. Pe 21 februarie, polițiștii au anunțat că șoferul s-a dovedit a fi primarul localității Boldurești din raionul Nisporeni, […]