Horoscop 22 februarie – o zodie poate întâlni o persoană care să-i pice cu tronc

13:50

Opozantul rus Alexei Navalnîi a murit într-o colonie penitenciară, potrivit Departamentului Serviciului Federal Penitenciar, citat de presa de stat rusească. Cauzele decesului lui Navalnîi sunt în curs de determinare, anunță Serviciul Federal Penitenciar pentru Okrugul Autonom Yamal-Nenets, potrivit TASS. “La 6 februarie 2024, în colonia penitenciară nr. 3, deținutul Navalnîi A.A. nu s-a simțit bine […] The post Alexei Navalnîi a murit în închisoare. „Nu s-a simțit bine după o plimbare, pierzându-și aproape imediat cunoștința” appeared first on Omniapres.