Horoscop 22 februarie 2024: Taurii pot intra într-o ceartă cu șeful, Scorpionii sunt surprinși cu vești bune din familie

07:00

În acest an, la concursul Eurovision Song Contest 2024, Republica Moldova va fi reprezentată de Natalia Barbu, cu piesa sa „In the middle". Anunțul a fost făcut în cadrul selecției naționale, unde artista a strâns cel mai mare număr de puncte din partea juriului. Cu toate că publicul a susținut-o cu entuziasm pe Valeria Pașa, […]