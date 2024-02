Germania, donație de unități radiologice mobile pentru spitalele din Cahul și Edineț

00:20

Natalia Barbu va reprezenta Republica Moldova la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest, care va avea loc în luna mai la Malmö, cu melodia „In the middle”. Reprezentanta Republicii Moldova va urca pe scena de la Malmo în prima semifinală din 7 mai. Natalia Barbu cu piesa „In the middle” a acumulat 60 […] Articolul R. Moldova, pregătită pentru Eurovision. Cine o va reprezenta la concurs apare prima dată în InfoPrut.