Un student din R. Moldova a murit înecat în România, după ziua sa de naștere

Alte fragmente de dronă au fost depistate sâmbătă, 17 februarie, în zona de frontieră moldo-ucraineană, anunță Poliția de Frontieră. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 16:40, în apropierea localității Etulia Nouă, raionul Vulcănești, unde au fost identificate alte fragmente ale unei drone, asemănătoare celei de tip „Герань-2″.