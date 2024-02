Măsuri sporite de forificare a sectorului de securitate pentru România după ședința Consiliul Suprem de Apărare al Țării – Este vizată și Republica Moldova

17:30

Statul va garanta 90% prin programul ODA dintr-o sumă de 500 de mii de lei pentru mijloace circulante cu o perioadă de 18 luni de acordare inițială și cu 7% dobândă. Aceasta ar fi propunerea Guvernului pentru fermierii care protestează de câteva zile la vama Leușeni. După 5 zile de protest, agricultorii s-au așezat la ...