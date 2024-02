Trupele ruse intensifică ofensiva pe diferite sectoare ale frontului

11:00

Printr-un demers oficial, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să constate oficial atacurile la adresa independenței justiției și să ia măsuri pentru a apăra principiile statului de drept și independența sistemului judiciar. De asemenea, s-a solicitat CSM-ului să pună în discuție aceste probleme la întâlnirile cu partenerii de dezvoltare și […]