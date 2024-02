VIDEO Opoziția protestează, prețul gazului scade, scandalul din selecția națională Eurovision ia amploare / Știri NewsMaker

16:00

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a anunțat, pe 20 februarie, că a revocat Certificatul de Operator Aerian (AOC) al Air Moldova. Anterior, companiei aeriene i s-a suspendat temporar certificatul de operator aerian, pentru o perioadă de 6 luni. Acum, revocarea certificatului prevede că Air Moldova nu mai are statut de operator aerian și este […] The post „Air Moldova nu mai are statut de operator aerian”. Companiei i-a fost retras Certificatul appeared first on NewsMaker.