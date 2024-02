Spitalul Raional Edineț a fost dotat cu unitate radiologică mobilă grației Germaniei și OIM

18:10

15 februarie 2024, Nisporeni – Sprijinul Guvernului pentru oamenii de afaceri, digitalizarea serviciilor și soluțiile pentru obstacolele cu care se confruntă antreprenorii au fost discutate de către prim-ministrul Dorin Recean cu rezidenții Incubatorului de Afaceri din Nisporeni. Șeful Executivului a apreciat contribuția incubatoarelor de afaceri, menționând că acestea sprijină antreprenorii...