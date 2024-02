Ialoveni: Un bărbat și-ar fi înjunghiat vecinul în plină stradă, iar apoi s-a aruncat în fântână. Momentul în care este salvat de polițiști

17:40

Pe 24 februarie deschidem pentru oaspeţii noştri o sticlă Magnum din Seria Premium The Governor, pe care vă invităm să o degustaţi şi să o savuraţi cu fiecare picătură. Vizitatorii noştri vor descoperi vinurile selecte din colecţia creată în cinstea lui Constantin Mimi The Governor, asortate cu bucate atent selectate pentru cina festivă. Toţi cei prezenţi vor participa la o tombolă şi au şansa să plece acasă cu o sticlă de vin de elită din Seria The