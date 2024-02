La Chișinău va avea loc un concert solo de stand-up comedy „Tata Copkiilor” al lui Vlad Sliusarenco

12:00

Ex-deputatul democrat fugar Constantin Țuțu, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și cercetat penal în Republica Moldova, are o nouă identitate, portrivit unei investigații Rise.md. Acum, fostul parlamentar folosește acte românești și se numește Andrei Sîli. Chiar dacă în prezent are o nouă identitate, la Chișinău, unde e învinuit pentru trafic de influență, îmbogățire ilicită, dar […]