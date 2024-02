GG Moldova sărbătorește 12 ani de succes!

18:50

(update 14:02) Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție fondat de Navalnîi, a anunțat că cadavrul opozantului nu se află la morga din Salehard, contrar a ceea ce i s-a spus mamei politicianului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit purtătoarei de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmâș, reprezentanții morgii din Salehard au declarat că trupul lui Navalnîi …