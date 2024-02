Gaz natural, mai ieftin. Noile tarife au fost aprobate de ANRE

08:20

Compania „Air Moldova" nu mai are dreptul să opereze niciun zbor comercial. Autoritatea Aeronautică Civilă i-a anulat Certificatul de Operator Aerian (AOC), deoarece compania nu are niciun avion operațional, nici în proprietate, nici în chirie, transmite tv8.md. Anterior, AAC a suspendat temporar certificatul de operator aerian, pentru o perioadă de 6 luni, acordând termen maxim prevăzut […]