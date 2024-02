Atacul din Germania cu implicarea baschetbaliștilor din Ucraina: a decedat și al doilea sportiv

14:50

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Sandu donează premiul din România, în valoare de 30.000 €, unei organizații care promovează incluziunea copiilor cu Down Petiție pentru demisia lui Ceban. „Primăria alternativă" adună semnături: „Vanea trebuie să plece" UE pregătește sancțiuni în numele lui Navalnîi