Primarul din Boldurești, reținut după ce a accidentat mortal un adolescent și a fugit de la locul faptei

Prim-ministrul Dorin Recean, aflat într-o vizită de lucru la Nisporeni, a depus flori la monumentul celor căzuți în războiul din Afganistan, marcând astfel memoria celor care și-au sacrificat viețile pentru țară. Șeful Executivului a subliniat importanța acestui gest, rememorând momentul în care, acum 35 de ani, armata sovietică se retrăgea...