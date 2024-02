Horoscop 21 februarie – apare o reușită după lungi așteptări, vin și bani pentru o zodie

16:30

Inga Grigoriu, ex-deputat ACUM, constată că a protesta astăzi la Guvern, Președinție sau Parlament înseamnă să nu obții nimic. Potrivit ei, reprezentanții acestor instituții trăiesc în lumea lor confortabilă și puțin le pasă de un grup de oameni care reprezintă un domeniu vital pentru economia statului. Că doar n-or să alerge după "canistre"! Vă amintiți […]