Ucraina țintește o nouă rută de export pe Dunăre, pentru a ocoli blocajul polonez

Banca Națională a Mooldovei țintește un coridor de inflație între 4-5% pentru anul în curs, iar asta va crea premise pentru o încetinire a creșterii prețurilor. Anunțul a fos făcut de Guvernatorul BNM, Anca Dragu, care a prezentat primul raport asupra inflației din acest an. „Rata inflației este în ianuarie de 4,6%. Inflația pentru tot ... Ce se întâmplă cu prețurile în 2024 – Anunțul făcut de Guvernatorul BNM, Anca Dragu