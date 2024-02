UE acordă 83 mln euro în sprijinul persoanelor afectate de războiul din Ucraina. O parte revine R.Moldova

17:40

Un satelit care nu mai este sub control este aşteptat să intre miercuri în atmosferă şi să cadă pe Pământ, la aproape 30 de ani de la lansarea sa, relatează SkyNews. Este de aşteptat ca satelitul, cunoscut sub numele de ERS-2, să se spargă în bucăţi la reintrarea în atmosferă, iar majoritatea vor arde. Deoarece …