Estonia anunță că a dejucat o „operațiune hibridă” pregătită de Rusia împotriva sa

14:40

Șeful Executivului de la București, Marcel Ciolacu, anunță că România are nevoie de un preşedinte social-democrat, iar Republica Moldova de un partid social-democrat de stânga puternic. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentului „Living better with Europe”, organizat la Palatul Parlamentului şi la care sunt prezenţi reprezentanţi ai social-democraţilor din Parlamentul European. „Avem, noi ca români şi nu numai noi, întreaga Europă, o mare provocare. Este vorba de independenţa şi sustenabil...