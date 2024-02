Compania Air Moldova a rămas fără Certificatul de Operator Aerian

16:15

Programul „Tekwill în Fiecare Școală", implementat în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova, a fost distins cu o mențiune onorabilă în cadrul Galei de premiere „Future of Government" la categoria „Digital Advocates of the Year". Acest fapt, a plasat programul în lista celor trei proiecte apreciate la nivel mondial, într-o competiție în care au concurat 118 proiecte din întreaga lume.