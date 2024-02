Bolnavii de epilepsie din România nu găsesc medicamente. ”Se duc după leacuri în Republica Moldova”

13:30

În urma apariției mai multor articole controversate, după ce nu a jucat într-un meci amical la Hong Kong pe 4 februarie, jucătorul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a explicat situaţia."Am auzit că s-a spus că nu am vrut să joc din motive politice, dar nu este deloc adevărat. Am vizitat China de mai multe ori de la începutul carierei mele. Am relaţii foarte bune cu această ţară.{{730319}}