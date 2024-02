VIDEO Premierul României a lăudat-o pe Maia Sandu, dar promovează o formațiune extraparlamentară din Moldova

12:50

Președinta Maia Sandu donează Premiul „Timișoara pentru Valori Europene", în valoare de 30 de mii de euro, organizației „Prietena Mea", fondate de Ludmila Adamciuc. Anunțul a fost făcut de Președinție, pe 19 februarie. „Asociația „Prietena Mea" este vocea copiilor cu sindromul Down și promovează incluziunea lor, ca ei să trăiască în familii și comunități armonioase.