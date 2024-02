Ilan Șor: ”Guvernarea PAS și Maia Sandu transformă Moldova într-o colonie NATO”

16:30

"Pentru mine, procurorul general este Stoianoglo. Nu este doar pentru mine, ci și pentru tot poporul", declară fostul ministru al Justiției, avocatul Fadei Nagacevschi, vicepreședintele PDCM. Potrivit lui, "dacă va fi numit acum un nou procuror general, va exista nesupunere în sistem. Oamenii nu-l vor recunoaște", mai spune avocatul Fadei Nagacevschi în cadrul emisiunii "По […]