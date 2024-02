Fugind de arme. Cum ajung din Ucraina în Moldova bărbații care nu vor să lupte. Proiect special NM

08:20

Situația de pe câmpul de luptă din Ucraina poate fi „rezolvată în trei luni”. Declarația a fost făcută de șeful diplomației UE, Josep Borrell, la Conferința de securitate de la München, scrie The Insider. Borrell a fost întrebat dacă Uniunea Europeană are mijloace pentru a pune capăt conflictelor globale, inclusiv în Ucraina. În opinia sa, […] The post Josep Borrell nu exclude că situația de pe câmpul de luptă din Ucraina va fi rezolvată în trei luni: „Trebuie să acționăm decisiv” appeared first on NewsMaker.