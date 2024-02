Nemerenco, despre gluma cu cine „a dominat” în timpul negocierilor contractului la gaz: „Andrei nu s-a supărat”

18:30

Solistul trupei rock irlandeze U2, Bono, a vorbit de pe scenă, în timpul unui concert în orașul Las Vegas, SUA, despre decesul opozantului rus Alexei Navalnîi. Artistul a îndemnat publicul să-i scandeze numele, adăugând că președintele rus Vladimir Putin, pe care lideri mondiali și oameni simpli îl acuză că l-a omorât pe regretatul politician, nu […]