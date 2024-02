Republica Moldova aderă la programul Europa Digitală

19:00

În data de 13 februarie 2024, o întâlnire cheie a avut loc la sediul primăriei din Nisporeni. În cadrul acesteia, reprezentanții companiei S.C. GEOTERMAL – AV S.R.L., domnul Veaceslav Pîslari și arhitectul Anatol PÂNZARU, membru al Uniunii și Asociației Arhitecților din Moldova, au dezvăluit prima schiță a proiectului de reabilitare...