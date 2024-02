Ucraina, gata să deschidă un consulat itinerant la Tiraspol, dar are două condiții. Ce înseamnă acest lucru

22:00

Natalia Barbu a câștigat Finala Naționala Eurovision Song Contest 2024. Ea va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional, care se va desfășura în luna mai la Malmo, cu piesa „In the middle". Reprezentanta Republicii Moldova va urca pe scena de la Malmo în prima semifinală din 7 mai. În finala națională, organizată de postul public