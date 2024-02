Adolescent, accidentat mortal la Nisporeni. Șoferul a fugit de la fața locului

12:00

Flori au fost depuse astăzi la bustul lui Grigore Vieru de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, în ziua în care poetul ar fi împlinit 89 de ani, transmite IPN. Ministrul culturii, Sergiu Prodan, a amintit că în ziua de naștere a marelui poet Grigore... The post Omagiu lui Grigore Vieru de ziua de naștere a poetului appeared first on ALBASAT.