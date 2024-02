Un minor a murit după ce a fost lovit de o mașină la Nisporeni

09:50

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu mascații din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții în sudul țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au loc într-un dosar de confecţionare, deţinere, vânzare și folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false. Potrivit Poliției, sunt … The post Percheziții în sudul R. Moldova. Sunt vizate câteva școli auto, dar și două secții de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în sudul R. Moldova. Sunt vizate câteva școli auto, dar și două secții de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto apare prima dată în ZUGO.